شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم أفضل طرق لوقاية الأطفال من السعال الديكى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال الديكي هو عدوى شديدة في الرئتين والمجاري الهوائية تسببها البكتيريا، هذا المرض هو الأكثر خطورة عند الأطفال أقل من 12 شهرًا، خاصةً في الأشهر القليلة الأولى بعد الولادة، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية الوقاية من السعال الديكى، وفقاً لموقع "Health".

والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسعال الديكي، لأن لديهم ممرات هوائية ناعمة يمكن أن تتضرر من نوبات السعال الحادة، ربما لم يحصلوا بعد على تطعيم السعال الديكي، مما يجعل المرض أقل حدة.

تبدأ الأعراض عادة بسعال جاف وتهيج دائم يتقدم إلى نوبات شديدة من السعال، عند الأطفال الصغار على وجه الخصوص ، يمكن أن تتبع هذه النوبات صوت يشبه "الديك" عندما يتنفس الطفل ولكن في العديد من الحالات تكون العلامة الوحيدة هي السعال.

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السعال الديكى

وتشمل الأعراض الأخرى سيلان الأنف ، وارتفاع درجة الحرارة والقيء بعد السعال.

وتظهر الأعراض بعد حوالي 7 إلى 10 أيام من الإصابة، أنت مصاب من أول علامات المرض حتى حوالي 3 أسابيع بعد بدء السعال.

الوقاية من السعال الديكى

يمنع السعال الديكي ويمكن الوقاية منه بالحصول على التطعيم، كجزء من التحصين الروتيني للأطفال فى الأشهر الأولى .

يمكن أن تبلى المناعة بعد عدة سنوات من التطعيم، ويتم إعطاء التطعيم الروتيني ضد السعال الديكي للأطفال في عمر 2 و 4 و 6 أشهر، مع جرعات معززة في 18 شهرًا و 4 سنوات و11-13 عامًا، ولتطعيم طفلك ضد السعال الديكي، يمكنك زيارة طبيبك.