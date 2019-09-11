شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تعدى فترة المراهقة.. الابتعاد عن العلاقات العاطفية يمنع الإصابة بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يحجمون عن الدخول فى علاقات عاطفية لديهم مهارات اجتماعية أفضل وأقل اكتئابًا من أقرانهم.

وأوضحت الدراسة أن طلاب المدارس الثانوية الذين لم يدخلوا فى علاقات عاطفية كانوا أعلى مرتبة فى المهارات الاجتماعية والمهارات القيادية من قبل معلميهم، وأقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب أو الشعور بالحزن واليأس من المراهقين الذين بدأوا حياتهم العاطفية مبكرا.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أكد الفريق البحثى من جامعة جورجيا أن النتائج تشير إلى أن برامج صحة المراهقين يجب أن تتضمن أقسامًا عن عدم المواعدة العاطفية فى هذه المرحلة.

Advertisements

وقال مؤلف الدراسة الرئيسى بروك دوجلاس طالب الدكتوراه فى الترويج للصحة فى كلية الصحة العامة بجامعة UGA أن "غالبية المراهقين مروا بتجربة رومانسية تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا، أو المراهقة المتوسطة".

وأدى هذا التردد العالى إلى أن يشير بعض الباحثين إلى أن المواعدة خلال سنوات المراهقة هى سلوك معيارى، أى أن المراهقين الذين لديهم علاقة رومانسية يعتبرون "فى الوقت المحدد" فى نموهم النفسى.

ووجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن 35% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة لديهم بعض الخبرة فى المواعدة أو العلاقات، بينما جاءت النتائج أن 18% فى علاقة حالية.

وتم تعريف المواعدة على نطاق واسع على أنها تمضية الوقت مع شخص ما أو الخروج معه لأكثر من شهر، وطلب من معلمى المراهقين ملء استبيانات حول المهارات الاجتماعية والقيادية للطلاب.