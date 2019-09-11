شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة عمل بسكويت القهوة والان مع التفاصيل

بسكويت القهوة من أنواع البسكويت اللذيذة ويمكن تقديمه على وجبة الإفطار، أو احتساؤه مع الشاي في المساء، ويتم تحضيره بالعديد من الوصفات، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل بسكويت القهوة بالجوز، وبسكويت القهوة للشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل بسكويت القهوة

المقادير:

كوب ونصف الكوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

كوب من السكر البني الفاتح.

بيضة.

مقادير خليط الجوز:

نصف كوب من الجوز المجروش.

نصف كوب من الزبيب.

ملعقة كبيرة دقيق.

مقادير صلصة السكر:

2 كوب من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير:

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر، وبيكربونات الصودا، والقرفة والملح.

Advertisements

يتم إذابة القهوة في الماء الساخن.

في وعاء يتم خلط الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي وهش.

نضيف البيض والفانيليا مع الاستمرار بالخفق.

تتم إضافة الدقيق بالتبادل مع القهوة مع الخفق على سرعة متوسطة حتى تتداخل المكونات، ونحصل على عجينة متماسكة.

نخلط الجوز مع الزبيب وملعقة الدقيق، ويتم تقليب المكونات.

نضعها على العجينة ويتم تقليبها باستخدام ملعقة من البلاستيك حتى يمتزج الخليط في العجينة.

يتم تشكيل البسكويت ويرص في صينية ونضعها بالفرن المتوسط الحرارة لمدة عشر دقائق تقريبا.

يتم خفق السكر مع الزبدة والحليب حتى نحصل على قوام ثقيل وناعم.

تدهن وحدات البسكويت بصلصة السكر، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل بسكويت القهوة للشيف سالي فؤاد:

المقادير:

320 جرام دقيق.

100 جرام سمنة طرية.

100 جرام زيت.

100 جرام سكر بودرة منخول.

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان أو بن مطحون.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

رشة ملح.

الطريقة:

يتم خفق السكر مع الزبدة والزيت حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الكاكاو والقهوة مع الاستمرار في الخفق.

نضيف الدقيق والملح مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة إلى أشكال بيضاوية، وترص في صينية مبطنة بورق الزبدة.

نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج، وبالهناء والشفاء.