شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أحد المُركّبات النباتيّة الموجودة بكثرة في بعض الفواكه تساعد على خفض ضغط الدم والان مع التفاصيل

كشفت دراسة بريطانيّة عن أنَّ أحد المُركّبات النباتيّة الموجودة بكثرة في بعض الفواكه تساعد على خفض ضغط الدم.

ونقلت مجلة "ميديكال نيوز توداي" الأمريكيّة عن جامعة "كينجز" في العاصمة البريطانيّة لندن أنَّ مُركّب "الريسفيراترول" الموجود في التوت الأزرق والعنب الأحمر له فوائد عديدة على رأسها خفض ضغط الدم وحماية الخلايا العصبيّة من الشيخوخة والوقاية من السرطان.

وأجرى الباحثون دراسة على فئران التجارب خضعت فيها لنظام غذائي غني بالفواكه، وتبيَّن في نهاية الدراسة أنَّ الفئران التي تناولت أطعمة تحتوي على "الريسفيراترول" انخفض ضغط الدم لديها كما أسهم في استرخاء الأوعية الدمويّة.

وتمكَّن الباحثون من تكرار التجارب على الخلايا البشريّة ووضعوا "الريسفيراترول" على خلايا العضلات الرخوة ولاحظوا العملية نفسها.