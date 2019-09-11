شكرا لقرائتكم خبر عن السجائر الإلكترونية.. الأضرار تتجاوز البشر لتصبح من ملوثات البيئة الخطرة والان مع التفاصيل

بعد إعلان الولايات المتحدة أولى حالات الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية، والكشف عن 3 إصابات رئوية في ولاية فيرجينيا يُشتبه في ارتباطها المباشر بالأضرار الطبية التي تسببها تلك السجائر، دقّ العلماء ناقوس خطر جديد .

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية، فإن مجموعة من الباحثين كشفت أن الأضرار تتجاوز البشر لتصبح من ملوثات البيئة الخطرة التي تهدد كوكب الأرض وتزيد مشكلة إعادة تدوير النفايات.

وذكر الباحثون أن ارتفاع عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية من البالغين بحلول عام 2021 سينعكس بشكل سلبي على البيئة، إذ يتم التخلُّص كل عام من ملايين الأجهزة القديمة بشكل غير سليم مما سيتسبب في كارثة بيئية.

وحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية داخل الولايات المتحدة فإن خطورة التخلص غير السليم من تلك الأجهزة على البيئة وعدم وجود طريقة قانونية لإعادة تدويرها تكمن في الأجزاء والمواد المكونة لها مثل أحماض البطارية والمعادن الخطرة وبقايا النيكوتين.

أما بالنسبة لالتزام الشركات الكبرى في مجال تصنيع تلك السجائر تجاه مسؤولياتها من أجل الحفاظ على البيئة، أشار الباحث والعالم في جامعة كاليفورنيا الأمريكية يوجي هيندلين إلى أن الشركات لم تتخذ أي خطوات لحل المشاكل البيئية التي تتسبب بها أجهزتهم حتى الآن.

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وشدد هيندلين على أن الكارثة البيئية للسجائر الإلكترونية أعمق ما يتخيل الكثيرون، مدللاً على مئات وربما الآلاف من النفايات والكبسولات الفارغة لنكهات النيكوتين المختلفة التي وجدها الباحثون فقط عند تفقد مرآب 10 مدارس ثانوية داخل الولايات المتحدة فقط.

وحذر من خطورة التخلص من كبسولات وزجاجات السائل الخاصة بتلك السجائر بشكل غير آمن مثلما يحدث حالياً، موضحاً أن بقايا المواد الكيميائية في تلك الزجاجات والكبسولات يجب أن يتم التعامل معها بوصفها نفايات خطرة على البيئة.

وأكد أن عدم التخلص الآمن من البطاريات التي تحتوي على مواد كيمائية خطرة وبقايا النيكوتين سيؤدي في النهاية إلى كارثة بيئية على المدى القريب والمتوسط لغياب قوانين وطرق إعادة التدوير الصحيحة.

ودعا الباحث الأمريكي إدارة الغذاء والدواء إلى البدء في إنشاء برنامج وخطوات على أرض الواقع لتوضيح الخطوات الصحيحة للتخلص من السجائر الإلكترونية في إطار صحي وقانوني.

وقدم مسؤولو شركة إعادة تدوير النفايات في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بعض النصائح البسيطة لعملية التخلص الآمن، منها فك الأجزاء وشطفها تحت الماء الجاري عدة دقائق لإزالة جميع بقايا النيكوتين ثم إعادة تركيبها من جديد بإحكام والتخلُّص منها في الأماكن المخصصة للنفايات البلاستيكية.