هناك دوافع خاطئة للزواج عليك معرفتها

قد يصبح الزواج هاجساً ملحاً لدى الرجال والنساء على حد سواء، وخاصة عندما يتجاوزن عمر الثلاثين، مما قد يدفع الكثير منهم إلى اتخاذ قرار خاطئ ومتسرع بالزواج، الأمر الذي يترتب عليه نتائج كارثية.

ولتجنب الوقوع في فخ اختيار الشريك الخاطئ والتسرع في الزواج، لا بد من التعرف على الدوافع الخاطئة التالية للزواج، والتي أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- الزواج لتجاوز تجربة انفصال مريرة

قد يعمد بعض الأشخاص للزواج بهدف تجاوز تجربة انفصال مريرة في علاقة سابقة، وبحسب خبراء العلاقة الزوجية فإن هذا التصرف يمكن أن يكون أسوأ خطأ يرتكبه المرء، لأنه لن يتمكن من التكيف مع الوضع الجديد مهما حاول، وسيؤثر ذلك على علاقته بشريكه الجديد.



2- الزواج لأنك أكبر أشقائك

في بعض المجتمعات، يحرص الآباء على حث أبنائهم الأكبر سناً على الزواج قبل أشقائهم الأصغر سناً، وهذا أمر خاطئ لأن الزواج بهذه الطريقة قد يقود الابن الأكبر للتسرع في اختيار شريكة حياة غير مناسبة له.

3- ضغط الأقران

إذا كنت تخطط للزواج لأن جميع أصدقائك قد تزوجوا قبلك وأنجبوا الأطفال، فهذا تصرف غير حكيم ومنفعل. حاول أن تتريث في اختيار شريك حياتك المستقبلي، ولا تجعل من الزواج سباقاً تتنافس فيه مع أقرانك وأصدقائك.

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4- بسبب نفاذ الوقت

قد تعمد بعض النساء إلى اتخاذ قرار متسرع بالزواج لأنهن أصبحن في سن متقدمة، وبتن يخشين من نفاذ الوقت وعدم مقدرتهن على الإنجاب إن تأخرن في الزواج.

5- لتحسين الوضع الاجتماعي والمادي

يعتبر بعض الأشخاص، الزواج خياراً لتحسين وضعهم الاجتماعي والمالي، وقد يكون هذا سبباً في حدوث المشاكل لهم بعد الارتباط لعدم أخذهم بالاعتبار العوامل الأخرى التي يجب أن تقوم عليها العلاقة الزوجية.

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