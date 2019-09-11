تفاصيل قتل ربة منزل لزوجها على طريقة الأفلام العربي في محافظة البحيرة المصرية

لا يوجد جريمة كاملة لابد من أن يترك الجاني خيط رفيع يقود إلى الحقيقة .. حاولت الزوجة وعشيقها ارتكاب جريمة مكتملة الأركان في محافظة البحيرة و خططت لقتل زوجها على أن يكون سيناريو الوفاة قضاء وقدر لكن شاءت الأقدار أن تفضحها وتكشف خطتها .. تفاصيل جريمة قتل سائق على يد زوجته وعشيقها و3 آخرين كأنها فيلم سينمائي الزوجة خططت وحرضت والعشيق نفذ والنهاية كانت خلف القضبان .

علاقة غير شرعية

تعرفت الزوجة م ا م ربة منزل منذ فترة على ه ش ف سائق وتوطدت بينهما العلاقة حتى أصبحت لا تقدر الابتعاد عنه ونشأت بينهما علاقة غير شرعية في غياب الزوج حتى اختمرت في رأسها فكرة قتل الزوج بطريقة لا يشك فيها احد على أن تكون الوفاة طبيعية وفى احد الأيام اتخذت الزوجة قرار مع عشيقها السائق على تنفيذ الجريمة .

النقاب وإلقاء الجثة في الترعة

في لقاء يجمع الزوجة وعشيقها في الحرام كانا يتفتق ذهنهما في كيفية الخلاص من الزوج الذي أصبح عقبة إمامهما .. اتفق السائق مع 3 آخرين من أصدقائه على تنفيذ الجريمة قام احد المتهمين بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه مقلدًا صوت سيدة وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالي و تقابل معه المتهمان الأول "مرتديًا زى سيدة منتقبة" و استقلا السيارة بصحبته وتتبعهم احد المتهمين بسيارة ملاكي يعمل عليها سائق وحال سيرهم بالطريق طلب منه أحد المتهمين التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه قام احد المتهمين بخنقه بحبل فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة و استقلا السيارة بصحبة باقي المتهمين وهربوا

الكشف عن الجريمة

وكان مركز كفر الدوار تلقى إخطار بانحراف سيارة ملاكي بمقدمتها تجاه مصرف بالطريق الزراعي دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها شريف ا ج سائق ومقيم بقرية النشو البحري دائرة المركز جالسًا بمقعد القيادة ووجود آثار حز دائري حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من زوجة المجني عليه م ا م ربة منزل هـ ش ف سائق وعبدالرحمن م ا سائق و إسماعيل م إ عامل مقيم بقرية الوسطانية وحسام أ ح "عاطل عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع

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الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس , بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الثاني

بوجود علاقة غير شرعية بينه والمتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجني عليه وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعان بباقي المتهمين حيث قام المتهم الرابع بالاتصال هاتفيًا بالمجني عليه "مقلدًا صوت سيدة" وطلب منه توصيل بعض أقاربه بسيارته من القرية محل إقامته إلى مدينة أبوحمص مقابل مبلغ مالي وبتاريخ الواقعة تقابل معه المتهمان الأول "مرتديًا زى سيدة منتقبة" والخامس واستقلا السيارة بصحبته وتتبعهم

المتهم الثالث بسيارة ملاكي "يعمل عليها سائق" وحال سيرهم بالطريق طلب منه المتهم الخامس التوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته وعقب توقفه باغته المتهم الأول بخنقه باستخدام حبل "أعده سلفًا " فأودى بحياته وقاما بدفع السيارة تجاه المصرف لإخفاء معالم الجريمة واستقلا السيارة بصحبة المتهم الثالث وهربوا , بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الثاني.

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