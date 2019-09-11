تعرف على 4 فوائد للسفر المنفرد على العلاقة الزوجية

بات السفر المنفرد أكثر انتشاراً في الأعوام الأخيرة، وخاصة بين النساء، فبحسب إحصائيات أجرتها جمعية السفر البريطانية ازداد عدد الأشخاص الذين يسافرون بمفردهم بنسبة الثلث منذ عام 2011.

وبحسب العديد من الدراسات المختصة بالسفر، فإن السفر المنفرد يتميز بالكثير من الخصائص الإيجابية التي تعود بالفائدة والنفع على العلاقة الزوجية.

فيما يلي 4 فوائد أساسية للسفر المنفرد على الحياة الزوجية، بحسب ما أورد موقع بازار الإلكتروني:

1- يتيح استكشاف العواطف الخاصة

بحسب الخبراء، فإن كوننا في علاقة، لا يعني أنه يتعين علينا الاعتماد على شريكنا ليكون مصدر سعادتنا، أو أنّ تطورنا الفردي بات أمراً غير ممكن، لذا فإن السفر المنفرد يمنحنا الفرصة لاستكشاف عواطفنا الخاصة، وخوض تجارب جديدة، إضافة إلى تعلم كيفية تحمل المسؤولية بأنفسنا دون الاعتماد على الآخرين.

2- البُعد يساعد في نمو المشاعر الإيجابية

وفقاً لدراسة قام بها الباحثون في جامعة كوينز بمدينة أونتاريو الكندية حول العلاقات البعيدة المدى، فإن البُعد يساعد على نشوء المزيد من المشاعر الحميمية والإيجابية تجاه الشريك.

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3- الاستقلالية

يمنح السفر المنفرد، المرء فرصة للحصول على استقلاليته بعيداً عن الحياة الزوجية والأسرية ولو لفترة وجيزة، وهذا يساعد على خوض تجارب جديدة واكتساب المزيد من الخبرة في الحياة.

4- اكتشاف أشياء جديدة في شخصيتك

يتيح السفر المنفرد للمرء اكتشاف أشياء جديدة عن شخصيته، وإخراجه من منطقة الراحة التي يعيش فيها. إضافة إلى تشكيل وعي ذاتي يفيد في بلورة شخصيته واكتشاف مزاياها.

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