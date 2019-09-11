شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. اعرفى نوعية الرياضة المسموح بها وأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قديما كان يقال للحامل إن الراحة هى الأساس لها أثناء فترة الحمل، لكن للدراسات الطبية الحديثة رأى آخر، حيث أكدوا أن ممارسة النشاط اليومى للحامل يعد من الحيل الجيدة لصحتها ولصحة جنينها، والتى ينصح بالقيام بها للحصول على صحة أفضل، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالى، وفقا لموقع "healthline".

تعمل الرياضة للحامل على تقوية العضلات فى الجسم والحد من الشعور بالثقل الذى يحدث فى الحمل نتيجة لكبر حجم البطن، وأيضا تجنب زيادة الوزن الضار أو غير الطبيعى، لأن الرياضة تعمل على حرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم.

وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة إلى أن الرياضة مهمة لصحة الحامل لأنها تجنبها التعرض والإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكر، وأيضا الحصول على راحة نفسية وتجنب الشعور بالتوتر والقلق والأرق، كما أن الرياضة تعمل على التقليل من ألم الولادة لأن عضلات البطن تكون أكثر قوة فتحد من هذا الأمر.

Advertisements

كما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم للحامل تساهم بشكل كبير فى تنشيط الدورة الدموية والحد من التعرض والإصابة بدوالى القدمين، أو التعرض لمشاكل فى الأوعية الدموية.

وهناك بعض أنواع الرياضات التي ينصح بالقيام بها للحامل خلال هذا الفترة ومنها:

- السباحة.

- المشى.

- تمارين الأيروبكس البسيطة.