فيديو معلوماتى.. أعراض الحصبة الألمانية وطرق علاجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة الألمانية من الأمراض الشائعة خاصة بين الأطفال، تنتج عن مرض فيروسى معدى يسبب الطفح الجلدى الذى يتحسن خلال أسبوع تقريباً، ويمكن الوقاية من الحصبة الألمانية بالتطعيم، فى هذا الفيديو المعلوماتى، نتعرف على أعراض وعلاج الحصبة الألمانية، وفقاً لموقع "Doctor". اعرف أعراض الحصبة الألمانية وعلاجها

اعرف أعراض الحصبة الألمانية وعلاجها ـ ما هى الحصبة الألمانية؟ -مرض فيروسى معدى ينتشر من فترة لأخرى. -يصاب به الأطفال والكبار. -أقل انتشاراً من الحصبة وجديرى الماء. ـ طرق انتقال العدوى -انتقال قطرات من أنف الشخص المصاب عبر الهواء إلى شخص سليم -تصل القطرات التى تحمل الفيروس إلى الفم والحلق والأنف ثم تنتشر لبقية الجسم. ـ أعراض الحصبة الألمانية Advertisements - طفح جلدى على شكل بقع وردية صغيرة. ـ (نزلة برد خفيفة (سعال والتهاب الحلق وتورم الرقبة. - ارتفاع الحرارة. - احمرار العين. -آلام المفاصل. ـ علاج الحصبة الألمانية - الراحة لبضعة أيام فى الفراش. -تخفيف الأعراض بمسكنات الألم. - يمكن الوقاية من هذا المرض بتطعيم MMR

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