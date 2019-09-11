شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون: الليزر أفضل علاجات الدوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 40 مليون أمريكى يعانون من الدوالى، والتى يمكن أن تكون شكلها سيئا ومؤلمة، وأفضل طريقة للتخلص منها لم تكن واضحة.

وأفاد باحثون بريطانيون أن الجراحة بالليزر يبدو أنها أفضل من العلاج الموجه بالموجات فوق الصوتية، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNEwsToday".

وقالت الدكتورة جولى بريتندن، الباحثة الرائدة فى جراحة الأوعية الدموية بجامعة جلاسكو: "إن المعالجة الجراحية البسيطة لأوردة الدوالى التى تدمر الوريد عن طريق الحرارة باستخدام الليزر هى العلاج الأكثر فعالية".

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والمشكلة فى التخلص من الدوالى هى أنه حتى عندما يتم تدمير أحد الأوردة، يمكن أن تظهر الدوالى الأخرى بمرور الوقت. وقالت "بريتيندن": "الدوالى هى حالة مزمنة وغالبًا ما تحدث فى الأوردة الجديدة بعد العلاج".

وأوضح الباحثون أن الطبيب حرارة الليزر لإغلاق الوريد المصاب، وينطوى هذا الإجراء على قطع صغير فى الجلد وضغط الساق بعد العملية.

وتتضمن الجراحة إدخال أنبوب فى الوريد، مما يغلق الوريد عادة ما يستغرق الانتعاش بضعة أسابيع. وأضاف الباحثون أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الدوالى ليس لديهم أعراض، مثل الألم أو تقرحات منتفخة على أرجلهم، لكنهم وجدوا ببساطة الأوردة القبيحة ويريدون التخلص منها.