العلم يقول كلمته في "زيت حبة البركة" الأوسع انتشارًا في الشرق الأوسط

لندن - لايف ستايل
يحظى زيت الحبة السوداء، أو ما تعرف أيضا باسم "حبة البركة"، بأهمية بالغة في الشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا، نظرا لفوائده المذهلة في علاج الكثير من الأمراض، ويستخرج زيت الحبة السوداء من بذور حبة البركة أو ما يُعرف أيضا باسم الكمون الأسود، والكالونجي الأسود، والكراوية السوداء، وهو نوع نباتي موطنه جنوب آسيا، حسبما ذكر موقع ستاندرد ميديا.
ويتميز الزيت بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، الأمر الذي يساعد مرضى الربو والسكري، وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
كما يلعب زيت حبة البركة دورا مهما في فقدان الوزن، وكذلك علاج التهاب المفاصل، وغيرها من الحالات المرضية الشائعة.
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وأظهرت الدراسات أن زيت الحبة السوداء يساعد أولئك الذين يعانون من حب الشباب والأكزيما والصدفية. لكن قبل استخدامه اختبره على جزء صغير من بشرتك للتأكد من أنه لا يسبب الحساسية.
ويمكن استخدام زيت الحبة السوداء في الطبخ، وقد يوضع على السلطة، ويستخدم كثيرا في الشرق الأوسط وبعض دول شرق آسيا كنكهة غذائية.
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