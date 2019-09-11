شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل لو دخل جسم غريب فى أنفك؟ اعرف الإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء ممارسة النشاطات اليومية قد تدخل أجسام غريبة داخل الأنف مما يؤدى إلى حدوث إصابات تحتاج إلى تدخل طبى فورى لعدم التعرض للاختناق أو الجروح، وأيضا عند لعب الأطفال قد يدخلون بعض الألعاب أو الأجسام الغريبة فى أنفهم مما ينتج عنها مضاعفات خطيرة إذا لم يتم إخراجها فورا.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" هناك اسعافات أولية عاجلة يجب القيام بها فورا عند دخول أى جسم غريب بالأنف ومحظورات يجب عدم القيام بها لمنع حدوث مضاعفات خطيرة .

الإسعافات الأولية

- لا تلمس الجسم الغريب بأعواد القطن أو بأي أداة أخرى.

- لا تحاول اخراج الجسم عن طريق استنشاق الهواء بقوة فبدلاً من ذلك تنفس عن طريق الفم لحين خروج الجسم من الأنف.

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- التمخط بلطف كي تحاول دفع الجسم الغريب للخارج لكن لا تتمخط بقوة ولا تكرر التمخط.

- في حال وجود الجسم في داخل بفتحه واحدة من الأنف يجب سد الفتحه الأخرى بالضغط الخفيف ثم تمخط بلطف من الفتحه المتأثرة.

- قم بإخراج الجسم الغريب بلطف إِن كان من الممكن رؤيته وكان بإمكانك الإمساك به باستعمال الملقط.

- لا تحاول إزالة الجسم إن لم تتمكن من رؤيته أو الإمساك به بسهولة.

- يجب الذهاب إلى المستشفي فى أسرع وقت فى حاله عدم التمكن من اخراج الجسم دون حدوث جروح.