شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الستين.. كيف تحافظ على صحة عينيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير البصر مع التقدم فى السن، لذا يحتاج الكثير منا إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة مع تقدمنا ​​فى العمر.. إليك بعض النصائح للمساعدة فى الحفاظ على رؤيتك بعد سن الستين، وفقاً لموقع "healthdirect".

بالإضافة إلى إجراء اختبارات العين بانتظام وارتداء النظارات الصحيحة، يمكنك القيام بعدة أشياء للحفاظ على صحة عينيك:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهم لعينيك، لذا إن تناول الكثير من الخضراوات والفواكه سيفيد صحتك العامة وقد يساعد في الحماية من بعض الأمراض مثل إعتام عدسة العين والانحلال البقعي المرتبط بالعمر.

أشعة الشمس يمكن أن تلحق الضرر بعينيك وقد تزيد من خطر إعتام عدسة العين، لذا ارتداء النظارات الشمسية أو العدسات اللاصقة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية المدمج يحمى عينيك من الأشعة الضارة.

التدخين يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين.

Advertisements

إن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

لكى ترى جيدًا تحتاج عينيك إلى 3 أضعاف ما تحتاج إليه عندما كنت في العشرين من عمرك، لذا قم بزيادة ضوء النهار في منزلك عن طريق الحفاظ على نظافة النوافذ والستائر.

- تأكد من الإضاءة الكهربائية الجيدة أيضًا، لا سيما في أعلى وأسفل السلم حتى تتمكن من رؤية الخطوات بوضوح.

الرياضة تحفز الدورة الدموية ونقل الأكسجين للحفاظ على صحة عينيك، يتم تنشيط كل من هذه عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

النوم يخلصك من المهيجات مثل الغبار أو الدخان التي قد تتراكم فى عينيك أثناء النهار.