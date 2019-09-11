صحة ورشاقة

لو بتعانى من دوار عند ركوب المواصلات اعرف إزاى تتغلب عليه بخطوات بسيطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأشخاص من الشعور بالدوار عند ركوب وسائل المواصلات، وتسمى تلك الحالة "بدوار الحركة"، وتحدث بشكل مُفاجئ بحيث تتقدم من الشعور بعدم الارتياح إلى التعرق البارد والدوار والقىء، وتنتهى هذه الحالة عند التوقف عن الحركة أو النزول من المواصلات.

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ووفقا لموقع " medicalnewstoday" يمكن التخلص من هذه الحالة والتخلص منها بتجنب السفر الجلوس فى مقاعد المركبة الخلفية أو المقاعد التي تعاكس حركة المركبة عند السفر.

  لو بتشعر بالدوار أثناء السفر نصائح هامه لتجنب هذه الإحساس:

عند السفر بالطائرة يجب الجلوس فى  مقعد فوق الطرف الأمامي للجناح.

عند السفر بالقطار اختر مقعدا بنفس اتجاه حركة القطار ويكون قريباً من المقدمة وبجوار نافذة.

عند السفر في السيارة قم بقيادة السيارة بنفسك أو الجلوس في مقعد الراكب الأمامي.

أنظر إلى الأفق  أو على جسم بعيد وغير متحرك.

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امتنع عن القراءة أو استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء السفر.

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حافظ على عدم حركة الرأس فيما تستند على ظهر المقعد.

امتنع عن التدخين أو الجلوس قرب الأشخاص المدخنين.

تجنب الروائح الشديدة والأطعمة المتبلة الحارة والدسمة.

تناول مضاد الهيستامين الذى يعمل كمهدأ.

شرب كوب من الزنجبيل قبل السفر للمساعده فى التخلص من الغثيان.

تناول الوجبات الصغيرة  واحتساء الماء البارد أو المياه المعدنية دون تناول الكافيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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