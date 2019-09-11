ما هى الأعراض والعلامات المبكرة لسرطان الدماغ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أورام المخ أو سرطان الدماغ من الأمراض الخطيرة التى قد تصيب أى شخص، ويمكن أن تسبب أورام المخ أعراضًا بدنية وعقلية، قد تختلف الأعراض تبعًا لنوع الورم وموقعه، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأعراض والعلامات المبكرة لسرطان الدماغ، وفقاً لموقع "Medical news today".
وتشمل أعراض ورم الدماغ ما يلى: الصداع، مشاكل الرؤية، تغيرات المزاج، يمكن أن تشير نوبات الصرع وتغييرات الشخصية أيضًا إلى وجود ورم في المخ.
إذا لاحظ الشخص أي أعراض مبكرة للورم في المخ ، فعليه التحدث إلى الطبيب لإجراء تشخيص شامل.
ورم المخ
تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لوجود ورم في المخ ما يلي:
-الصداع.
-نوبات الصرع.
-التغييرات في الشخصية
-مشاكل في الرؤية
-فقدان الذاكرة
-تقلب المزاج.
-وخز أو تصلب على جانب واحد من الجسم.
-فقدان التوازن.
-الغثيان.
-الإعياء.
-القلق أو الاكتئاب.
-صعوبة في التركيز.
-صعوبة التواصل.
-الشعور بالارتباك.
-ضعف العضلات.
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