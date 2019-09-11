شكرا لقرائتكم خبر عن اللوز أكلة صحية وعلاج ووقاية من الأمراض.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر اللوز واحد من أشهر أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض المختلفة، ووفقا لما ذكره موقع perfectketo فإن فوائد اللوز هى:

تناول اللوز

1:يحتوى اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين .

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2:تناول اللوز يساعد على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات.

3:يحافظ اللوز على الاسنان واللثة ويحيمها من التسوس والالتهاب، كما انه يقوى الاسنان ويحافظ على لونها.



اللوز

4:يحتوى اللوز على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

5:تناول اللوز يعزز صحة الجهاز العصبى ويحيمه من الزهايمر والخرف، ويعزز خلايا المخ ويحميها من الأمراض، كما انه يعزز الذاكرة.

6: يحتوى اللوز على بعض الفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى الضغط فى الدم وحمايتها من الارتفاع أو الضغط.