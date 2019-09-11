- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اللوز أكلة صحية وعلاج ووقاية من الأمراض.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر اللوز واحد من أشهر أنواع المكسرات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأمراض المختلفة، ووفقا لما ذكره موقع perfectketo فإن فوائد اللوز هى:
تناول اللوز
1:يحتوى اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين .
2:تناول اللوز يساعد على تقوية العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسر، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات.
3:يحافظ اللوز على الاسنان واللثة ويحيمها من التسوس والالتهاب، كما انه يقوى الاسنان ويحافظ على لونها.
اللوز
4:يحتوى اللوز على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.
5:تناول اللوز يعزز صحة الجهاز العصبى ويحيمه من الزهايمر والخرف، ويعزز خلايا المخ ويحميها من الأمراض، كما انه يعزز الذاكرة.
6: يحتوى اللوز على بعض الفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى الضغط فى الدم وحمايتها من الارتفاع أو الضغط.
كانت هذه تفاصيل خبر اللوز أكلة صحية وعلاج ووقاية من الأمراض.. اعرف فوائده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.