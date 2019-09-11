ريال مدريد يفتح الباب أمام التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل

فتح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الباب أمام إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن تفشل المفاوضات ويستمر اللاعب البرازيلي مع ناديه الفرنسي.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، قال بيريز: "لم يسبق لنا أبدا إنفاق الكثير من الأموال بهذا القدر في سوق الانتقالات، وذلك بعد تعاقدنا مع 6 لاعبين رغم امتلاكنا لاعبين كبارا في تشكيلتنا".

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وأنفق نادي العاصمة الإسبانية حوالي 300 مليون يورو هذا الصيف، بعدما تعاقد مع 6 لاعبين، وهم الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إيدين هازارد والفرنسيان فيرلاند ميندي وألفونسي أريولا والبرازيليان إيدير ميليتاو ورودريجو.





وأشار بيريز إلى إنفاق حوالي 100 مليون يورو على ضم لاعب واحد فقط، وهو البلجيكي إيدين هازارد، الذي وصفه بأفضل لاعب في أوروبا جنبا إلى جنب مع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.



وبسؤاله عن مدى صحة رغبة الريال في ضم نيمار هذا الصيف، قال بيريز: "لقد تابعنا وضعه من بعيد، كما كان الحال مع برونو فرنانديز، لكن هذا لا يعني أننا لن نحاول التعاقد معهما العام القادم".

واختتم: "أريد التعاقد مع أفضل اللاعبين كلما كان ممكنا، لكن كرة القدم باتت معقدة، وذلك بعدما نجحت بعض الدول وعدد من رجال الأعمال الأمريكان في الاستحواذ على ملكية بعض الأندية، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة".