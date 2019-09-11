شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لعسر الهضم عند الأطفال.. منها الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الأطفال من عسر الهضم، ويحدث في الجزء العلوي من بطن الطفل عندما يأكل شيئًا لا يناسبه أو يتناول الوجبات السريعة، وهذا يمكن أن يكون مصحوبًا بالانتفاخ والغثيان وحرقة المعدة والتجشؤ في معظم الحالات، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب عسر الهضم عند الأطفال، وفقاً لموقع Parenting.

أسباب عسر الهضم عند الأطفال

تشمل الأسباب الشائعة لعسر الهضم عند الأطفال ما يلى:

1. الأدوية

بعض الأدوية تسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم، حيث يمكن أن يؤدي إلى استرخاء حلقة العضلات بين المعدة والمريء، والتي تسمى العضلة العاصرة للمريء، وهذا بدوره يسمح لحمض المعدة بالتسرب مسبباً تهيج بطانة الجهاز الهضمي.

ومن هذه الأدوية الأدوية مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية التى يمكن أن تغير أيضًا من عمل الجهاز الهضمي وتتسبب في اشتعال الأحماض في المعدة مما يسبب عسر الهضم.



عسر الهضم

2. ارتجاع المرئ

تحدث هذه الحالة بسبب تكرار حالات عسر الهضم عند الأطفال، مما يسبب التهاب وتهيج المريء.

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3. السمنة

تخلق السمنة ضغطًا إضافيًا على البطن، مما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض في المريء في كل مرة يأكل فيها طفلك.

4. فتق الحجاب الحاجز

هو حالة تضغط فيها المعدة على الحجاب الحاجز، وتغلق المريء، هذا يمكن أن يسبب عسر الهضم.

5. قرحة المعدة أو سرطان المعدة

في حالة قرحة المعدة، يحتوي جدار معدة طفلك على قروح مفتوحة تساهم في مشكلة عسر الهضم.

من الممكن أيضًا أن تؤدي حالات عسر الهضم المتكررة إلى حدوث حالة صحية خطيرة للغاية مثل سرطان المعدة.

6. جرثومة المعدة

هذا هو شكل من أشكال عدوى المعدة التي تسبب عسر الهضم، وهذه العدوى يمكن أن تؤدي إلى قرحة وسرطان المعدة.

7. الإجهاد

يمكن أن يسبب التوتر والقلق عدم انتظام عادات الأكل والنوم لدى طفلك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم.