شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك تخين... متحرمهوش من الأكل وساعديه على التخسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

زيادة الوزن من أخطر الأشياء التى تزيد من الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها مرض السكر والقلب والأمراض السرطانية، لذلك ينصح دائما بانقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية وخصوصا بين الأطفال فنتيجة الاكثار من تناول الحلوى قد يتعرض الطفل لزيادة كبيرة فى الوزن.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات للحفاظ على وزن الطفل ومنها:



طفل

1:ينصح بتجنب تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت والمقليات، لأنها تزيد من وزن الجسم وتسبب تراكم الدهون.

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2:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه ولكن بكميات معتدلة حتى لا تسبب زيادة الوزن.



زيادة الوزن

3:ينصح بعدم الاكثار من الأطعمة المالحة أو السكريات حيث انها تسبب زيادة الوزن الشديدة.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا لأنها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، كما انها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

5:شجعى طفلك على عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة لأن ذلك يسبب التخمة وزيادة الوزن.