شكرا لقرائتكم خبر عن من مكان الألم هتعرف السبب.. 7 أسباب لألم البطن منها الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم البطن من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً بين كثير من الناس، وهو عبارة عن تقلصات أو ألم خفيف فى البطن وينتج عن خلل في المعدة، ويمكنك عادة علاج آلام البطن بنفسك وسوف تختفى فى غضون أيام قليلة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يشير الألم إلى شيء أكثر خطورة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ألم البطن، وفقاً لموقع "Health direct".

- يمكن أن يوفر لك موقع الألم والأعراض الأخرى فكرة عن سبب الألم.

- إذا كان الألم ينتشر في منطقة معدتك أو أسفل البطن، فقد يكون ناتجًا عن الأمعاء، وقد يكون لديك أيضا الانتفاخ والغازات.

- إذا كانت تشنجات معدتك قد بدأت مؤخرًا وكان لديك أيضًا إسهال، فمن المحتمل أن يكون التهاب المعدة والأمعاء.

- إذا كنت مريضًا جدًا، على سبيل المثال بسبب قشعريرة أو حمى، فقد يكون لديك عدوى أكثر خطورة مثل التسمم الغذائي.

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- إذا كان الألم قادمًا من أعلى معدتك، فقد يكون سبب ذلك هو ارتجاع المرئ أو القرحة.

- إذا كان الألم في منتصف معدتك ويمتد حتى ظهرك، فقد يكون ذلك إشارة إلى حصوات المرارة.

- قد يكون الألم في الجزء السفلي الأيمن من المعدة، إلى جانب الحمى والغثيان والقيء، التهاب الزائدة الدودية.

- بعض الأدوية، مثل الأسبرين والأدوية المضادة للالتهابات والخرف ، يمكن أن تسبب آلام في المعدة كآثار جانبية.

قد تحتاج إلى بعض الاختبارات للمساعدة فى معرفة سبب الألم. تعتمد الاختبارات التى قد تجريها على نوع الألم الذي تعاني منه وطول المدة التي عانيت منها.

ويعتمد العلاج الموصى به على سبب الألم وشدته، والفترة الزمنية التى عانيت فيه من الألم، قد يشمل اتباع نظام غذائي معين، أو الرياضة أو تناول الأدوية أو إجراء عملية جراحية.