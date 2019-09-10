7 طرق للحفاظ على النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/9/11 12:53 ص بتوقيت أبوظبي
النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية تقاوم الالتهابات - أرشيفية
تحتاج فترة الدورة الشهرية إلى اهتمام مضاعف بالنظافة الشخصية لمقاومة أي إصابة بالالتهابات أو نمو البكتيريا وظهور آلام مضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة.
وتقول الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، إن الاهتمام بالنظافة الشخصية خلال هذه الفترة يساعد على تحسين الحالة المزاجية ويقلل الشعور بالتعب، لذا عليك ببعض النصائح لمرور هذه الفترة بسلام.
- تخصيص ملابس داخلية لهذه الفترة من الشهر، لا تستعمليها في الأيام العادية
- احرصي على استخدام فوط صحية من النوع الجيد يكون سطحها الملامس للجلد ناعماً وليس خشناً.
- قومي بتغيير الفوطة الصحية بشكل دوري (كل 4 ساعات، ولا تزيدي عن 5 ساعات).
- تغيير الفوطة الصحية بعد دخول الحمام ضروري.
- الحرص على النظافة عند استخدام الحمام.
- تغيير الملابس الداخلية يومياً حتى لو لم تلحظي أنها بحاجة للتغيير.
- الاستحمام بالماء الدافئ يوميا.
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