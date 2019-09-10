الصحة العالمية تشيد بجهود الإمارات للقضاء على شلل الأطفال دوليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، للقضاء على مرض شلل الأطفال حول العالم.



وأعرب المدير العام للمنظمة، في تصريح له بهذا الشأن، عن شكره لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لاستضافتها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حدث التبرع لصالح دعم جهود المنظمة للقضاء على المرض عالمياً.

وقال: "نيابة عن منظمة الصحة العالمية وشركائنا في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.. أشكر في هذا الصدد دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، مؤكدًا أن "القضاء على شلل الأطفال لا يتحقق بدون شركاء مثل الإمارات".