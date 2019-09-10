اكتشفي سبب اكتسابكِ المزيد من الوزن كلما تقدّمتِ في العمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت دراسة حديثة عن السبب الحقيقي وراء اكتساب الوزن الزائد مع التقدم في السن، لافتةً إلى أن ذلك يكمن في انخفاض معدل ما يُعرف بأيض الليبيدات أو أيض الشحوم في الأنسجة الدهنية مع التقدم في السن، ما يسهل زيادة الوزن، حتى لو لم تأكل أكثر أو تقلل من ممارسة التمارين.

ودرس علماء معهد "كارولينسكا" في السويد الخلايا الدهنية على 54 رجلاً وامرأة لمدة 13 عامًا، وراقبوا معدلات اكتسابهم وفقدانهم للوزن، ولاحظوا انخفاضًا في معدل أيض الليبيدات في الأنسجة الدهنية، وهو معدل التخلص من الدهون المخزنة في الخلايا الدهنية.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لا يعوّضون هذا الميل الطبيعي لاكتساب الوزن، والذي يزداد مع التقدم في العمر عن طريق تناول سعرات حرارية أقل، يزداد وزنهم بنسبة 20%.

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وبالتعاون مع باحثين في جامعة "أوبسالا" في السويد وجامعة "ليون" في فرنسا، فحص الباحثون معدل التخلص من الدهون في 41 سيدةً خضعن لجراحة لعلاج البدانة، وراقبوا كيف أثر هذا على قدرتهن للحفاظ على رشاقتهن على مدى 4 سنوات بعد الجراحة.

وأظهرت النتيجة أن أصحاب معدلات أيض الليبيدات المنخفضة فقط، هم من يتمكنون من الحفاظ على رشاقتهم دون اتباع حمية غذائية، الأمر الذي يسلّط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه هذا العامل في البدانة وما يصاحبها من أمراض.

وقال بيتر أرنر، أستاذ قسم الطب في معهد كارولينسكا وأحد باحثي الدراسة: "لأول مرة تشير النتائج إلى أن العمليات الداخلية في الأنسجة الدهنية تنظم تغيرات وزن الجسم أثناء الشيخوخة بطريقة مستقلة عن العوامل الأخرى، وهذا يمكن أن يمهّد الطريق لتطوير علاجات جديدة وفعّالة للسمنة".