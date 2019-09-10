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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتخليص الجسم وتنقيته من السموم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتعرض لشم الكثير من العوامل السيارات؟.. هل تتناول الأطعمة غير الصحية والسريعة؟.. هل تشعر بالكسل والثقل فى الصدر؟.. عليك تنقيه جسمك من السموم المتراكمة داخله ببعض الحيل الطبيعية، وذلك وفقا لموقع "webmed".
أوضح التقرير أن الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل المهمة فى تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله، حيث إنها تعمل على إخراج السموم عن طريق عملية التبول، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميا.
ويمكنك الإكثار من تناول المشروبات المفيدة للجسم كالينسون والنعناع والبردقوش، وأيضا العصائر الطازجة كالبرتقال والجوافة وفرولة والليمون، فجميعها مشروبات تساهم بشكل كبير فى القضاء على السموم المتراكمة فى الجسم.
الخضراوات لها دور كبير جدا فى تنقية الجسم من السموم، وأيضا إمداده بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها من الفيتامينات، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا للحصول على فوائده العديدة وتنقية الجسم من السموم وإمداده بالطاقة والحيوية.
الرياضة لها دور كبير فى تنقية الجسم من جميع السموم المتراكمة داخله، وذلك يرجع للقيام بنشاط يومى يساهم بشكل كبير في تجديد وتنشيط خلايا الجسم، والقضاء على سمومه وتنشيط الدورة الدموية.
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