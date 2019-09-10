شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: سيدة هندية تفقد عينها اليسرى والسبب "حلة الضغط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات المطبخ تتعرض لها كل سيدة يوميا من خدوش وجروح قطعية أو حروق. واقعة مؤسفة تعرضت لها سيدة هندية حيث فقدت عينها اليسرى نتيجة انفجار صافرة "حلة ضغط" فى وجهها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقدت المرأة البالغة من العمر 57 عامًا عينها بعد انفجار صافرة طولها 2.75 بوصة من طباخ الضغط الخاص بها ودخولها فى جمجمتها.

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بدأت المرأة الهندية يومها بقيامها بروتينها اليومى والقيام بأعمال المنزل، ووضعت طباخ الضغط على الموقد ونسيت ذلك لمدة ساعة كاملة، وذهبت لتقطيع القش فى حديقتها الخلفية، وعندما تذكرت ذهبت إلى المطبخ وعند اقترابها من "حلة" الضغط انفجرت الصافرة بكامل قوتها، واخترقت وجه المرأة وتعلق بعمق داخل عظمة الجمجمة التى تفصل العينين عن الدماغ.





تم نقلها إلى مستشفى محلى وتلقت الإسعافات الأولية لكن الأطباء أوصوا بنقلها إلى مستشفى فائق التخصص مجهز بشكل أفضل، لذلك تم نقلها إلى مستشفى على بعد 34.8 ميلاً (56 كم) إلى الشمال من قريتها فى منطقة خونتي جهارخاند وهي ولاية في شرق الهند.

وكشف الأشعة المقطعى أنه تم التشويش بعمق داخل جمجمتها، ثم أجرى الأطباء عملية جراحية لإزالة الصافرة بعد يومين من الإصابة الغريبة وتم إنقاذ حياة المرأة على الرغم من تعذر إنقاذ عينها اليسرى.