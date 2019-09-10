شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض قد تصيبك لو حصلك مشكلة فى المعدة.. منها القلب والتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البكتيريا الموجودة فى نظامك الغذائى مسئولة عن معظم الأمراض التى تصيب جسمك، فمعظم الأشخاص اليوم ليس لديهم عدد كاف من البكتيريا الجيدة.

أما البكتيريا السيئة الزائدة فتحدث بسبب نمط الحياة الخاطئ، والضغط المزمن والتعرض للسموم الموجودة في الهواء، هذه الأشياء يمكن أن تؤدى إلى تدمير الأمعاء لدينا وتؤدى إلى الالتهابات الفطرية وغيرها من المشاكل الصحية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للأمعاء فى أبعاد المواد الضارة من دخول الجسم لذلك، عندما تتوقف القناة الهضمية عن حماية جسمك، فإن هذه الأجسام الخطرة تدخل مجرى الدم وتسبب مشاكل، وعند الدفاع يبدأ جسمك فى حماية نفسه، وينتهي في هذه العملية بإتلاف الأعضاء الأخرى.

وفيما يلى قائمة بالأمراض التي قد تحدث لك إذا لم تهتم بصحة الأمعاء:

تشير دراسات مختلفة إلى أن وجود البكتيريا فى أمعائك يؤدى إلى ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض التهابى مزمن يسبب الألم والتورم وفقدان الوظيفة في المفاصل فى جميع أنحاء الجسم، ويحدث هذا عندما يحاول الجسم حماية نفسه من المواد الضارة فى غياب البكتيريا الجيدة، ولكن ينتهي به المطاف بمهاجمة أنسجة الجسم الرئيسية.

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التوازن الصحي للبكتيريا الجيدة فى الأمعاء مهم للحفاظ على نظام المناعة الصحى، وعندما تعانى مشاكل فى الأمعاء فإنها تسبب الالتهاب وتؤثر على خلايا الكبد والدهون، وهذا يغير حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائى، والتى يمكن أن تؤدى إلى مرض السكر.



التهاب المعدة

يمكن أن تعيق بكتيريا الأمعاء عملية تحطيم الكولسترول فى الجسم، مما قد يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، ويمكن أن تسد الشرايين أو تشديدها بالكالسيوم أو تضيق بالتهاب.

حتى الآن يجب أن تكون قد فهمت أن صحة الأمعاء تؤثر أكثر من مجرد أمعائك، فبكتيريا الأمعاء تعزز استجابة مناعية سلبية في أجزاء أخرى مختلفة من الجسم، وعندما يهاجم الجهاز المناعى طبقة المايلين على الخلايا العصبية، فإنه يؤدى إلى مرض يسمى التصلب المتعدد.

مرض التهاب الأمعاء هو التهاب مزمن فى الجهاز الهضمي يمكن أن يهدد الحياة، وقد تنتج بكتيريا الأمعاء مواد ضارة يمكن أن تؤدى إلى التهاب، مما يؤدى إلى أمراض مثل مرض التهاب الأمعاء.