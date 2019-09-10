شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا مش بس للتسلية دى ليها فوائد كتير.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا تعد من الأطعمة الخاصة بالتلسية، ولها طرق عديدة فى الإعداد فنجد أن البعض يفضلها مشوية والبعض الآخر مسلوقة، وفي جميع الأحوال هى تحتوى على مذاق رائع وفوائد صحية عديدة للجسم سنتعرف عليها خلال هذا التقرير التالي، حسبما ذكر موقع "webmed".

البطاطا تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان كمضادات الأكسدة وفيتامين "أ" والعديد من العناصر الأخرى، وفوائدها هى:

- تناول للبطاطا يساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا الجسم.

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- تزيد من قدرتك علي التركيز بشكل كبير.

- ينصح بتناولها في الصباح مع إضافة ملعقة من العسل عليها، فهذه الوصفة تساهم علي تنظيم نسبة السكر في الدم طوال اليوم وتحد من شعورك بالضعف أو عدم التركيز.

- من الأطعمة التي تساعدك بشكل كبير في مكافحة الأرق، وتقلل من شعورك من عدم الرغبة في النوم.

- ينصح بتناولها لراغبي التخلص من الوزن الزائد فهي قليلة السعرات الحرارية ولذا تناولها لا يتسبب في زيادة نسبة الوزن في الجسم.

- نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعلها من الأطعمة الجيدة التي تساهم في الحد من الإصابة بالسرطان بشكل كبير.