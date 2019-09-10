شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الاكتئاب تؤثر على تكوين بكتيريا الأمعاء.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن الأدوية ومضادات الاكتئاب لها تأثير على تكوين بكتيريا الأمعاء، ووجد الباحثون أن بعض المواد فى مضادات الاكتئاب قد رفعت عدد أنواع معينة من البكتيريا فى الأمعاء، مثل بكتيريا كلوستريديوم، بيبوكلوستريديوم، إنتيستاكتاكتر، وكريستينيلاسيا.

الدراسة التى قدم الباحثون نتائجها الكاملة فى المؤتمر الأوروبى لعلم الأدوية العصبية، فى كوبنهاجن، الدنمارك ونشرها موقع "Medical news today"، كشفت أيضاً أن مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مضادات الاكتئاب أوقفت نمو سلالات بكتيرية ضارة فى المعدة مثل الإشريكية القولونية.



ادوية الاكتئاب

ووجدت الدراسة أن بعض الأدوية المضادة للاكتئاب أثرت فى تكوين وثراء الميكروبات المعوية. وقد أعطى العلماء الأدوية النفسية للفئران لمدة 4 أسابيع، وفى النهاية قاموا بتحليل تركيبة الكائنات الحية الدقيقة فى أمعاء الفئران.

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الدراسة التى قادتها الباحثة صوفيا كوسوتو، من جامعة كوليدج كورك، فى أيرلندا، قامت بالبحث في نشاط مضادات الميكروبات في مضادات الاكتئاب ضد السلالات البكتيرية في الأمعاء.



بكتيريا

وبعد ذلك اختبر العلماء "تأثير العلاج المزمن بهذه الأدوية" على الكائنات الحية الدقيقة لدى الفئران. وأظهرت بعض الدراسات أن مرضى الاكتئاب أو الفصام يمكن أن يغيروا تكوين الكائنات الحية المجهرية، وبالتالى فإن العقاقير التى يستخدمونها قد تعمل على الميكروبات المعوية كجزء من آليات عملها.

ومضادات الاكتئاب لا تعمل على الأشخاص بنفس الطريقة، لذا تتغير استجابة الفرد لمضادات الاكتئاب وتأثيرها على بكتيريا الأمعاء من شخص لآخر.