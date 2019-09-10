الحصول على قيلولة مرتين أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة أن قيلولة ما بعد الظهر تقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بمعدل 50%.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة نهارية مرة أو مرتين أسبوعيًا أقل عرضة بنسبة 50% تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين لا يغفون أبدًا خلال اليوم.
ووجدت الدراسة أن القيلولة أكثر من مرتين فى الأسبوع لم يكن لها فوائد أخرى على صحة القلب. وأكد الباحثون أن قلة النوم تزيد من خطر تصلب الشرايين، وهو تراكم للكوليسترول في شرايين الجسم مما يؤدى إلى تضييقه وتصلبه.
وقال العلماء إن الوقت المثالى للنوم هو ثمانى ساعات في الليلة، ويمكن أن يكون القيلولة أداة لمساعدة الأشخاص على الوصول إلى هذا الرقم إذا فاتهم ذلك فى الليلة السابقة.
وقام فريق البحث من مستشفى لوزان الجامعى فى سويسرا بمراقبة 400 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 75 لمدة خمس سنوات في المتوسط.
ونظروا فى العلاقة بين وتيرة القيلولة ومتوسط مدة الغفوة، وخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وخلال السنوات الخمس كانت هناك 155 نوبة قلبية أو سكتات دماغية، وارتبطت القيلولة مرة إلى مرتين أسبوعيًا بانخفاض حدوث الخطر إلى النصف تقريبًا (48%) مقارنة بأولئك الذين لم يحصلوا على قيلولة.
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