شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: قصار القامة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر بنسبة 40٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص طوال القامة قد يكونون محميين من مرض السكري من النوع الثاني.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كل أربع بوصات إضافية (10 سم) في الطول تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 41% للرجال و 33% للنساء.

ويعتقد الباحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية - بوتسدام - ريبروك - أن السبب في ذلك هو أن الأشخاص قصار القامة لديهم نسبة عالية من الدهون في الكبد وضغط الدم والالتهابات.

والأشخاص طوال القامة لديهم حساسية أكبر للأنسولين وخلايا بيتا أكثر كفاءة - وهو نوع من الخلايا الموجودة في البنكرياس والتي تصنع الأنسولين.

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وقال الباحثون الذين تتبعوا صحة 28 ألف شخص إن الارتفاع كان "علامة تنبؤية مفيدة" لمخاطر الإصابة بالسكري.

وذكر الباحثون في دورية Diabetologia الطبية: "قد يكون الدافع وراء جزء من هذه الرابطة العكسية هو انخفاض نسبة الدهون في الكبد وملف تعريف أكثر ملاءمة لعوامل الخطر المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة الدهون في الدم والأديبونيكتين والبروتين التفاعلي C ".

ووجد الباحثون أن ارتباط الطول بمخاطر السكري يبدو أقوى بين الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي ، مع انخفاض خطر الإصابة بنسبة 86% في المائة للرجال لكل أربع بوصات من الطول ، ونسبة خطر انخفاض النساء بنسبة 67%.