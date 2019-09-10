سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة ليبلغ 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء والصادرة اليوم الثلاثاء.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.



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وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.43 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك أبوظبي الإسلامي.

وبلغ السعر في بنوك المصرف المتحد وعودة وقناة السويس وكريدي أجريكول مصر والبنك العربي الأفريقي والبنك الأهلي الكويتي- بيريوس 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار في بنوك مصر والبركة ومصر لتنمية الصادرات والمصري الخليجي 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.14 جنيه وتراجع للبيع 18.26 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني للشراء 20.26 جنيه مقابل 20.42 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.06 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.41 جنيه.