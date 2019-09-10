احترسوا.. "مجموعة البرد" غاية في الخطورة على الصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، إن الفترة المقبلة تشهد ظاهرة التقلبات الجوية، ونصبح جميعاً عرضة لنزلات البرد، وبصفة خاصة اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، محذراً من خطورة شراء البعض لـ"مجموعة البرد" التي يتم بيعها في الصيدليات، دون وصفة طبية.
وشدد الناظر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ضرورة التوقف عن عادة التوجه للصيدليات وشراء ما يطلق عليه "مجموعة البرد" التي تمثل قمة الخطورة على الصحة العامة، بسبب أنها تصرف بدون الرجوع لطبيب، مما يجعلنا عرضة لمجموعة من الأخطار، أهمها الحساسية الدوائية المؤلمة التي تصيب الجلد وتسبب مشاكل جسيمة، بالإضافة للآثار الجانبية لبعض مكونات تلك المجموعات، خاصة المضادات الحيوية التي في نفس الوقت لا تصلح لنزلات البرد الناتجة عن إصابة فيروسية بل العكس قد تؤدي إلى زيادة حدتها.
وتابع أن هناك أيضاً آثاراً جانبية لأدوية البرد ومضادات الالتهاب والمسكنات التي قد تؤثر على الكبد والكلى، خاصة أن صرف هذه الأدوية من الصيدلية لا يتم بناء على فحص طبي، ولا على إجراء تحاليل طبية قبل تناولها.
وناشد الناظر الصيادلة في مصر، التوقف عن صرف مثل هذه المجموعات؛ حفاظاً على صحة وسلامة المرضى.
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