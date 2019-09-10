وداع حليش ولفتة محرز وممر شرفي في فوز ودي للجزائر على بنين

نظم لاعبو المنتخب البنيني ممرا شرفيا لنظرائهم في منتخب الجزائر، قبل المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الإثنين.

منتخب الجزائر استضاف نظيره البنيني، مساء الإثنين، على ملعب 5 يوليو، في المباراة الودية الأولى التي يخوضها "محاربو الصحراء" منذ التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان المنتخب الجزائري قد نجح في التتويج بالبطولة الأفريقية التي استضافتها مصر في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الحالي، للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1992.

ونجح "محاربو الصحراء" في الفوز على السنغال بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية، بعدما تخطوا منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.

وقبل بداية المباراة الودية، نظم لاعبو المنتخب البنيني ممرا شرفيا أثناء دخول لاعبي الجزائر إلى أرض الملعب، وحرصوا على التصفيق لهم وتحيتهم بشكل قوي.

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ولاقى هذا التصرف استحسان الجماهير الجزائرية واللاعبين الذين ردوا التحية للاعبي المنتخب البنيني.





ونجح المنتخب الجزائري في حسم المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله إسلام سليماني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة احتفل لاعبو المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع الجماهير الحاضرة في ملعب 5 يوليو.

وحرص رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على إهداء لقب البطولة إلى رفيق حليش، لاعب موريرينسي البرتغالي، للاحتفال به مع الجمهور.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة التي يخوضها حليش مع المنتخب الجزائري، بعدما أعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، عقب مسيرة حافلة معه.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يواجه زامبيا في المباراة الأولى، قبل مواجهة زيمبابوي وبوتسوانا في المجموعة الثامنة.