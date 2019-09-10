طول قامتكِ يحدّد إصابتكِ بالسكري.. كيف؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هل تخيلتي يومًا سيدتي أنَّ طول قامتكِ ربّما يكون سببًا في وقايتكِ من النوع الثاني من داء البول السكري؟ هذا آخر ما توصّلت إليه الدراسات، بعدما وجد باحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية بوتسدام-ريبروك أنَّ طوال القامة أقلُ عرضةً للإصابة بالمرض.
وأشار الباحثون إلى أنِّ النتائج أظهرت لهم أنَّ كل 4 بوصاتٍ إضافية -10 سم- في طولِ قامةِ الإنسان تحد من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 41 % للرّجال وبنسبة 33 % للسيدات.
وأوضح الباحثون أنّهم يعتقدون أنَّ ذلك يرجع إلى أنَّ قصار القامة تتزايد لديهم نسبة الدهون في الكبد وتتزايد لديهم الالتهابات ويرتفع لديهم معدّل ضغط الدم، فضلاً عن أنَّّ طوال القامة يكون لديهم حساسيةٌ أكبر تجاه الأنسولين واكون خلايا بيتا أكثر كفاءةً لديهم، وهي نوع من الخلايا التي توجد في البنكرياس وتصنع الأنسولين.
وتابع الباحثون، الذين توصلوا لتلك النتائج بعد تتبّعهم 28 ألف شخص في دراستهم الموسّعة، بقولهم إنَّ طول القامة عبارة عن "علامة تنبؤيّة مفيدة" لخطر الإصابة بمرض السكري.
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