مقتل عروس تونسية وشقيقتها بعد تعرض سيارة الزفاف لحادث مروري

لقت عروس تونسية تبلغ من العمر 22 عاما، وشقيقتها 20 عاما، حتفهما إثر حادث مروري بالقرب من محافظة سوسة، إذ اصطدمت السيارة التي كانت تقل العروس وشقيقتها بشاحنة نقل بضائع، ما أدى لوفاتهما على الفور، وأصيب السائق بجروح بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت العروس عائدة من الصالون في اتجاه مدينة مجاورة حيث كان المدعوون ينتظرون وصولها لإقامة حفل الزفاف، ليقوم السائق بتجاوز سيارة بشكل مخالف، فصطدم بشاحنة نقل ثقيلة.

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