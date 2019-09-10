شكرا لقرائتكم خبر عن "توأمتان من زجاج".. طفلتان تحدتا الأطباء بعد إصابتهما بمرض نادر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت توأمتان مرضا نادرا أصابهما قبل ولادتهما أثناء حمل أمهما بهما، وكشفت الأم كيف تحدت التوأمتان البالغتان من العمر 17 شهرًا الأطباء الذين أكدوا أن فرصة بقائهما على قيد الحياة 0 %.

وأُبلغت الأم البالغة من العمر 34 سنة وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، أن طفلتيها مصابتان بهشاشة العظام أثناء الحمل.



صورة من ديلى ميل

وأظهر المسح أن التوأمتين عانتا من كسر فى العظام في الرحم، حيث حذر الأطباء الأم وزوجها من أن التوأمتين لن تتمكنا من العيش، ولكن على الرغم من كل الصعاب، ولدت أميليا جريس وهاب إليزابيث موفورث في 4 إبريل من العام الماضي، وكان لكل منهما 15 عظمة مكسورة.

وكانت الطفلة أميليا لديها 5 أضلاع مكسورة ووزن كان 900 جرام فقط، وحاول الأطباء بكل جهدهم إبقائهما على على قيد الحياة.

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الطفلة فور الولادة

ومع ذلك، وبعد إنقاذهما من قبل الأطباء، لا تزال الحياة "صعبة" ، حيث تتعرض الفتاتان لخطر الكسور مع كل حركة حتى لو كانت مجرد "عطسة" .

عند الحديث عن حالة بناتها ، قالت الأم: "يبدو الأمر وكأنهما مصنوعتان من الزجاج، ففى الأيام الأولى، كنا نتساءل باستمرار عن كل صرخة، ونعمل على معرفة ما إذا كانت صرخة طفل طبيعية أو إذا كانتا تتألمان بسبب كسر جديد".



الطفلتان بعد الولادة