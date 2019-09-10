شكرا لقرائتكم خبر عن المراتب والوسادات تحتوى على بكتيريا وحشرات تسبب السعال.. اعرف الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن المراتب والمخدات تحتوى على العديد من البكتيريا والحشرات التى تسبب السعال.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، فإن عدم تغيير المراتب والمفارش دورياً يسبب السعال أو حكة في العيون، حيث إن هناك براز مئات من العث "العتة" المجهرية التي تعيش في وسادتك.

وأوضح الباحثون أنه من المعروف على نطاق واسع أن الملايين من خلايا الجلد الميت نحن نلقيه كل يوم على وسادتنا لأن الجلد يتجدد يومياً.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أنه إذا كان الوسادة تبلغ من العمر سنتين، يمكن أن تحتوى على 10% من وزنها عث الغبار "العته" وخلايا الجلد الميتة.

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وقالت الدكتورة "ليزا أكيرلى" أستاذة البحوث والعلوم بجامعة هارفارد، أن العث "العته" نفسه لا يحمل المرض، ولكن برازه يحتوى على انزيم يسبب الحساسية لبعض الناس.

وأشار الباحثون إلى أن براز العث يمكن أن يسبب تفاقم أعراض الربو ويمكن ايضا أن يسبب سيلان الأنف المستمر، وحكة ودموع في العيون، والسعال، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تكون غير سارة، لكن العث لا يشكل أي مخاطر صحية خطيرة.

وأضاف الباحثون أنه يجب تغيير الوسادة ومفارش السرير كل عامين، مع تجنب تجفيف الملابس داخل المنزل لكن يجب تعرضها للشمس يومياً لتجنب نمو البكتيريا والفيروسات بها بسبب الرطوبة، ويجب غسل الملابس عند درجة حرارة 60 درجة مئوية لقتل عث الغبار.