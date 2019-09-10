شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار حمى الضنك فى جنوب شرق آسيا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انتشار حمى الضنك في جنوب شرق آسيا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة الشديد هذا العام، والتى توفر أرضًا خصبة لتكاثر البعوض، حيث أبلغت فيتنام وحدها عن 115186 حالة إصابة بحمى الضنك اعتبارا من 20 يوليو الماضى بالمقارنة مع 29000 حالة فقط لنفس الفترة من العام الماضي.

وحذر الخبراء من أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية قد تكون السبب في الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بحمى الضنك هذا العام، حيث يقال إن العدوى الفيروسية التي انتشرت عن طريق البعوض "دمرت جنوب شرق آسيا" وقتلت مئات الأشخاص.

تعاني الفلبين أيضًا من فاشية شديدة بشكل غير عادي مما دفع مسئولي الصحة إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية، كان هناك 146.062 حالة تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من 20 يوليو وتمت مقارنة هذا بـ 69000 حالة فقط خلال نفس الفترة من عام 2018.

حذرت الدكتورة راشيل لوي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي من أن البعوض يزدهر في مناخات دافئة ، مع اعتبار يوليو الأكثر حرارة على مستوى العالم.

حمى الضنك عادة ما تكون خفيفه،مع أعراض تشمل الحمى، وصداع شديد وألم خلف العينين،ولا يوجد علاج أو علاج محدد لها حيث تمر معظم الحالات في غضون أسبوع تقريبًا دون أي مضاعفات باقية،قد يصاب المرضى كبار السن أو الذين يعانون من حالات طبية أخرى بحمى الضنك الشديدة.

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هذا يمكن أن يؤدي إلى وجود دم في البول وفشل الأعضاء وضيق التنفس عندما لا تستطيع الرئتان تزويد الأعضاء الحيوية بما يكفي من الأكسجين، يمكن أن ينخفض ​​ضغط دم المصاب أيضًا بشكل خطير مما يسبب صدمة وحتى الموت.

في يوليو 2019 كان متوسط ​​درجة حرارة سطح الأرض والمحيط العالمي 1.71 درجة فهرنهايت (-16.8 درجة مئوية) أعلى من متوسط ​​القرن العشرين البالغ 60.4 درجة فهرنهايت (-15.7 درجة مئوية) وفقًا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية، هذا جعله أهم شهر يوليو منذ بدء التسجيل في عام 1880 متجاوزًا الرقم القياسي السابق لعام 2016 بمقدار 0.05 درجة فهرنهايت.

أعلنت تايلاند حالة الطوارئ بعد الإبلاغ عن 43200 حالة حمى الضنك اعتبارا من 4 أغسطس ، تظهر إحصائيات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها هذا بالمقارنة مع 28100 لنفس الفترة من العام الماضي.

اعتبارًا من 20 يوليو أبلغت كمبوديا عن حوالي 39000 حالة ، مقارنة بـ 3،000 حالة في عام 2018، كما تعاني لاوس وماليزيا وسنغافورة وتايوان من معدلات حمى الضنك المرتفعة بشكل غير عادي.

وليست آسيا فقط هي المتضررة اعتبارًا من 3 أغسطس كان أكثر من مليوني حالة مشتبه بها ومؤكدة في منطقة الأمريكتين، وفقًا لمنظمة الصحة الأمريكية.