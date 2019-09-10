شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم وصحة القلب.. 10 أشياء يجب مراعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا دائمًا مما قد يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، وعندما يترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يدمر الأوعية الدموية ويسمح لتراكم الكولسترول في جدران الشرايين، وبالتالى منع تدفق الدم إلى عضلة القلب والتسبب في أزمة قلبية.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فأنت بحاجة إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والتي ستساعدك على البقاء بصحة جيدة وتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فهناك ما يجب مراعاته عند ارتفاع ضغط الدم :

التحكم فى الوزن

فقدان الوزن هو أفضل طريقة للتحكم في ضغط الدم إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، يمكن أن يؤدي زيادة الوزن إلى زيادة ضغط الدم مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة نوع من التمارين البدنية لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم لخفض مستوى ضغط الدم لديك، وحاول القيام بالكثير من تدريبات القوة للحد من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على الصحة العامة وإبطاء عملية الشيخوخة.



ارتفاع ضغط الدم

تناول الطعام بشكل صحي

الأكل الصحي هو الشيء الأكثر أهمية الذي يجب عليك فعله عندما يتعلق الأمر بصحة جيدة ، فيجب عليك تضمين بعض الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

تقليل الملح

تناول الملح في طعامك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولهذا من المهم الحد من استخدام الصوديوم في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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الاقلاع عن التدخين

المدخنين معرضون لخطر ارتفاع ضغط الدم أكثر من غير المدخنين، ابقى النيكوتين بعيدًا عن نفسك للحفاظ على أمانك من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب



القلب

تقليل شرب الكحول

إن شرب الكحول باعتدال ليس مشكلة ولكن أي شيء أكثر من ذلك يعد سامًا، حدد نفسك بمشروب واحد فقط يوميًا للحفاظ على فحص مستويات ضغط الدم لديك.

قلل من الكافيين

شرب الكثير من القهوة كل يوم يمكن أن يزيد من ضغط دمك ويعرض حياتك للخطر، لذا قلل من تناول الكافيين لتجنب المخاطرة.

الابتعاد عن الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يسهم في ارتفاع ضغط الدم، راقب ما الذي يزعجك لأن معرفة السبب ومحاولة إصلاحه والبقاء إيجابيا يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

حافظ على مستويات الكولسترول في الدم

يمكن أن تؤدي ارتفاع مستويات الكولسترول إلى الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب أن تكون مستويات الكولسترول أقل من 200 ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تناول نظام غذائي منخفض في الكولسترول والدهون المشبعة والسكر المكرر.

السيطرة على مستويات السكر

مرض السكر هو واحد من أكبر الجناة للتسبب في أمراض القلب، لذلك ، إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر ، فقد يكون ذلك خطيرًا جدًا.