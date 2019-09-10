فيديوجراف.. 5 معلومات عن كارليتوس مهاجم الوحدة الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع الإسباني كارلوس لوبيز "كارليتوس" من ليجيا وارسو البولندي لدعم هجوم الفريق في الموسم المقبل. ويبلغ المهاجم من العمر 29 عاماً وطوله 176 سم وسبق له اللعب لعدة أندية في إسبانيا. وانضم كارليتوس في الدوري البولندي لويسلا كراكوف في 2017 ليتوج هدافاً للدوري بـ24 هدفاً. وساهم تألقه مع ويسلا في انتقاله إلى فريق ليجيا وارسو بعد موسم واحد فقط. العين الرياضية تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على أبرز الحقائق عن كارليتوس:

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