شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الكرش بيظهر بعد الـ30.. انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب الهرمونات دورا كبيرا فى جسم الإنسان وبعضها مسئول عن العمليات الحيوية الأساسية وحدوث أى اضطراب أو خلل فى معدلاتها تحدث مشكلات وتغيرات كبيرة داخل جسم الإنسان، ومن بين اهم وأبرز هذه التأثيرات الواضحة التى تظهر على الشكل العام زيادة الوزن خاصة مع تقدم السن.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" تؤثر الهرمونات فى أجساد الرجال عند التقدم فى العمر خاصة ما يخص زيادة الوزن، حيث إن هرمون التستوستيرون هو أحد الأسرار للرجال الذين لديهم بنية جسدية رفيعة بشكل طبيعي.

لا يحب هذا الهرمون التمسك بالدهن، مما يعني بقاء كميات أقل من الدهون حول الوسط، كما أنه يساعد على بناء العضلات والوقود والتمثيل الغذائي، ويحافظ على حساسية الأنسولين الذي يمنع مرض السكري.

انخفاض مستويات هرمون تستوستيرون تجعل من السهل على الجسم تخزين الدهون بالتوازى تؤدى السمنة إلى اضعاف إنتاج هرمون تستوستيرون.

مع تقدم الرجال في العمر تنخفض مستويات هرمون تستوستيرون بشكل طبيعي ، بمعدل حوالي 1 في المئة سنويا بعد سن 30 وهذا يعني أن الدهون في البطن تبدأ في الزحف، ومن هنا يبدأ "الكرش" فى الظهور.

أما فى اجسام النساء الوضع مختلف بعض الشيء، فالجسم الأنثوي لديه توازن دقيق من هرمون البروجسترون والإستروجين.

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ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين تسهم في تكوين الأنسجة الدهنية، في النساء الأصغر سنا يقابل ذلك مستويات قوية من هرمون البروجسترون، من سن 35 وما بعده ، تنخفض مستويات كل من الهرمونات ، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث.

ومع ذلك تنخفض مستويات هرمون البروجسترون بمعدل أسرع مما يتسبب في تكوين الأنسجة الدهنية بمعدل يبدو أقل قابلية للتحكم من قبل، وفقدان العضلات

يعد فقدان كتلة العضلات أحد أكبر العوامل التي تؤدي إلى بطء عملية الأيض فأنسجة العضلات هي أكبر مستهلك للجلوكوز في الجسم بأكمله، إذا لم تستطع احتواء كتلة العضلات النحيلة مع التقدم في العمرفهناك أقل من استهلاك هذا الجلوكوز،بدوره يمكن لهذا الجلوكوز أن يتحول إلى دهون الجسم العالقة، نتيجة لذلك لا يعالج جسمك الكربوهيدرات بالسرعة التي عالجتها من قبل.

ويؤكد الخبراء إنه من المهم أن يقوم كبار السن بالتدريب على المقاومة بدلاً من تدريب القلب والأوعية الدموية، في حين أن التمارين الرياضية مفيدة لصحة القلب ، إلا أن بناء العضلات له نفس الأهمية لحماية الجسم من الإصابة بالتهاب ومرض السكري.

التدريب على المقاومة هو مصطلح شامل لأي تمرين يؤدي إلى عمل العضلات ضد بعض أشكال المقاومة إما الأوزان أو وزن الجسم.