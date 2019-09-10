شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المناعى لبعض الأشخاص لا يحمى ضد الحمى النكافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون إن هناك ثغرات في المناعة ضد النكاف بين الأمريكيين والذين تم تطعيمهم في مرحلة الطفولة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، تُظهر النتائج الجديدة الحاجة إلى معرفة المزيد حول استجابة الجهاز المناعي للتطعيم ضد النكاف.

مرض النكاف هو مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسرعة بين الأشخاص في أماكن المعيشة القريبة، مثل طلاب الجامعات والفرق الرياضية، وفي السنوات الخمس عشرة الماضية ، حدثت عدة فاشيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن تفشي المرض مؤخرًا في مراكز احتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة "سري إدوجوجانتي" أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا، "عمومًا ، كان لقاحMMR الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية كبيرًا ، حيث انخفض بنسبة 99٪، وانخفاض كبير في المضاعفات المرتبطة به منذ إدخاله".

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"وتابعت " إدوجوجانتي": "ما نشهده الآن مع تفشي النكاف هذا هو مزيج من شيئين - عدد قليل من الناس لم يكن لديهم استجابة مناعية قوية، أو السلالة المنتشرة ليست هى الموجودة في اللقاح".

وشملت الدراسة التي أجراها باحثون في إيموري والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها(CDC) ، 71 شخصًا ، تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا ، في منطقة أتلانتا، وتلقى جميعهم (69) تقريبًا جرعتين من MMR ، لكن 80٪ تلقوا جرعتهم الثانية قبل أكثر من 10 سنوات من بدء الدراسة.

وفي حين أن 93 ٪ لديهم أجسام مضادة ضد النكاف ، 10 ٪ ليس لديهم خلايا وأجسام مضادة للنكاف قابلة للاكتشاف، وهذه الخلايا تنتج الأجسام المضادة بعد التعرض للفيروس النكاف.