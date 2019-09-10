شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تشير لإصابتك بأنيميا نقص الحديد.. أبرزها الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحديد من المعادن الهامة التى تساعد فى الحفاظ على العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهيموجلوبين، الذى يحمل الأكسجين، يعد الحديد ضروريًا أيضًا للحفاظ على الخلايا والبشرة والشعر والأظافر السليمة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التى تشير إلى إصابتك بنقص الحديد، وفقاً لموقع " hematology".

ويتم امتصاص الحديد من الطعام الذي تتناوله في الجسم عن طريق الخلايا التي تبطن الجهاز الهضمي، ولا يمتص الجسم سوى جزء صغير من الحديد الذي تتناوله، ثم يتم بعد ذلك إطلاق الحديد في مجرى الدم، حيث يربطه ببروتين يسمى "ترانسفيرين" وينقل الحديد إلى الكبد.

يتم تخزين الحديد في الكبد ويطلق سراحه حسب الحاجة لإنشاء خلايا الدم الحمراء الجديدة في نخاع العظام.

عندما تصبح خلايا الدم الحمراء غير قادرة على العمل (بعد حوالي 120 يومًا في الدورة الدموية)، يتم امتصاصها من قبل الطحال، يمكن أيضًا إعادة تدوير الحديد من هذه الخلايا القديمة بواسطة الجسم.



نقص الحديد

علامات وأعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

ترتبط أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بنقص وصول الأكسجين إلى الجسم بأكمله وقد تشمل:

-شحوب الوجه أو اصفرار البشرة.

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-التعب غير المبرر أو نقص الطاقة.

-ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، وخاصة مع النشاط الذى تقوم به.

- الضعف العام.

- سرعة ضربات القلب.

- الصداع، وخاصة مع النشاط البدنى.

-التهاب اللسان.

- الأظافر الضعيفة أو تساقط الشعر.