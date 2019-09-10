شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن فرط هرمون الكورتيزول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط هرمون الكورتيزول في الدم مشكلة يصاب بها البعض دون علمهم بهذه المشكلة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذا الهرمون، وكيف يجب تنظيم نسبته في الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

في حالة ارتفاع نسبة هرمون الكورتيزول في الدم دون علاج هذه المشكلة يتسبب في ذلك سهولة هشاشة العظام، وكسورها، وارتفاع نسبة ضغط الدم، وزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، وفقدان كتلة عضلات الجسم، زيادة فرص الإصابة بمشاكل في الكلى.

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وهناك بعض التحاليل التي يجب القيام بها للتعرف على حقيقة مشكلة فرط هرمون الكورتيزول في الدم، ومنها تحليل البول وتحليل صورة الدم، وتحليل اللعاب، والغدة الدرقية، ولذا يجب عليك أن تقوم بإجرائها للتأكد من نسبته في الدم.

وهناك بعض العلامات التي يجب التعرف عليها، والتي تساعدك في التعرف علي حقيقة الإصابة بفرط هرمون الكورتيزول، ومنها تراكم الدهون بين الرقبة وظهور الكدمات في الجسم، وكثافة علامات تمدد الجلد.

ويتم العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية المعوضة عن هذا الهرمون، ويكون تحت إشراف الطبيب لتنظيم نسبة الجرعة في الدم.