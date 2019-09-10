فوائد البطيخ للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - تجهل العديد من النساء الفوائد الصحية للبطيخ. البطيخ يعتبر من الفواكه المحببة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص في فصل الصيف، فهو يساعد على ترطيب الجسم وله فوائد عديدة. الدكتور «أحمد صبري» اختصاصي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأميركية لمحاربة السمنة، ينصح بالحرص على تناول البطيخ لهذه الفوائد، خاصّة للحامل. فوائد البطيخ يحتوي البطيخ على مواد مضادة للأكسدة التي بدورها تحمي جسم الإنسان من الأمراض المختلفة، وتمده بالمياه والرطوبة. Advertisements حماية الكلى ومدر للبول، يخلص البطيخ الكلى من الترسبات أو الحصى بسبب البوتاسيوم الذي يحتويه، فالبوتاسيوم الموجود في البطيخ يساعد على خفض البولينا في الدم، وحماية الكلى من الالتهابات.

يحتوي على الأرجنين الذي بفضله يتم التخلص من الأمونيا السامة، فالبطيخ يساعد الكبد في معالجة الأمونيا التي تتكون بعد هضم البروتين، والتخلص من السوائل الزائدة على حاجة الجسم، لذلك يحمي الكبد. يقي البطيخ الإنسان من الإصابة بأمراض السرطان، لأنه يساعد على تطهير الجسم أولاً بأول.

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، فبفضل هذه المادة تقل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون، والوقاية من أمراض القلب، وتقلل فرص تراكم الكولسترول في الجسم.

تحافظ مادة الليكوبين المضادة للأكسدة الموجودة في البطيخ على صحة العظام، تقوية المفاصل والتخلص من آلامها، حيث يمتص البوتاسيوم عنصر الكالسيوم ويثبته في العظام. يحتوي البطيخ على مادتي البوتاسيوم والمنغنيز، وهما من أهم المواد التي تحافظ على خفض ضغط الدم المرتفع وتمنعان تصلب الشرايين، كما تحافظان على حركة الدم داخل الأوعية الدموية.

يعتبر البطيخ مصدراً مهماً للفيتامينات، يحتوي على فيتامين "ب" بالإضافة لعنصريّ البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على فيتامين "أ" الضروري جداً لحماية شبكية العين من التلف، كما أنه مقوٍّ طبيعي للنظر.

يحمي المرأة الحامل من الغثيان، ويقيها من تسمم الحمل.

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