كيف تغذين صحة طفلك الذهنية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 04:40 مساءً - مثلما يحتاج الطفل للغذاء الصحي كي ينو بشكل سليم فهو أيضا بحاجة ماسة لما يغذي صحتة الذهنية بالإضافة إلى الغذاء. هذه الأمور يجب الإلمام بها من قبل الأهل وكذلك المدرسة كي ينشأ الطفل بمناخ صحي ذهنيا ونفسيا.

نصائح للأهل لتغذية أطفالهم

- كوني صبورة في التعامل معه

- اصغي اليه قبل أن تقدمي النصح والمشورة

- شاركي مشاعره

- قولي الحقيقة وشجعيه على قولها

- كوني مثالا للسلوك السليم

- احيطيه بأشخاص إيجابيين

Advertisements

- قلّصي من وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية

- علميه كيف أن يكون بأمان

- كوني مثالا للعطاء

- الحرص على الأوقات العائلية

- اللعب مهم جدا وأساسي

- اثني على السلوك والاختيارات الإيجابية

- صدقيه عندما يتحدث ولا تكذبينه

- كوني مؤمنة بقدراته

- استجيبي بهدوء لمشاعره عن الغضب، الحزن والخوف

- احيطيه بالحب والاحتضان