النوم بجوار الكلاب.. أحدث علاج نفسي

كشفت دراسة حديثة أن النوم بجانب الكلاب الأليفة له فوائد نفسية مذهلة ويساعد على النوم بشكل أفضل.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن عيادات مايو الأمريكية الشهيرة أنه حتى لو كان الكلب ضخمًا ويتحرك كثيرًا ، فإنه من الجيد النوم بجانبه، حيث يساعد هذا الأمر على تحسين المزاج وتخطي العديد من المشكلات النفسية.





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وأجرت عيادات مايو الدراسة لاكتشاف ما إذا كان وجود كلب يزعج الناس عندما يكونون نائمين، ولاحظ الباحثون أن ٤٠ مشاركاً يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل متعلقة بالنوم لتمتعهم بصحبة كلابهم التي لم تتجاوز أعمارها 6 أشهر.

ووجدت الدراسة أن كل مشارك ينام بشكل أفضل مع كلبه في غرفته مهما كان حجم الكلب أو كثرة تحركه في الليل، وأكدت أن ذلك يعني أن الكثير من الناس يجدون الراحة والشعور بالأمان في النوم مع حيواناتهم الأليفة.

وذكرت الدراسة أن العديد من مالكي الحيوانات الأليفة يبتعدون عنها لفترات طويلة طوال اليوم بسبب ظروف عديدة، ولكن يمكنهم زيادة وقتهم معها إلى أقصى حد عندما يكونون في المنزل. وأضافت أن وجودهم في غرفة النوم ليلًا معهم هو طريقة سهلة للقيام بذلك دون أن يؤثر سلبًا على نومهم.



