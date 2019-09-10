الكوليرا تقتل 3 سودانيين وتصيب 43 في "النيل الأزرق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، وفاة 3 أشخاص نتيجة الإسهال الحاد في ولاية النيل الأزرق، موضحة تسجيل 34 حالة أخرى مؤكدة بوباء الكوليرا.

وذكرت وزارة الصحة السودانية أن الوزير أكرم التوم طالب منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات من لقاح الكوليرا فورا.

وتوجه مسؤولون من وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية إلى المناطق المتضررة.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء: "أصيب 37 شخصا بإسهال مائي حاد وتوفي منهم 3 أشخاص، ووقعت كل الإصابات والوفيات في مناطق مختلفة من ولاية النيل الأزرق".

وتوفي العشرات جراء الإسهال الحاد في السودان خلال 2016، بعد تسجيل آلاف الحالات في أرجاء البلاد.