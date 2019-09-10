البرتغال تكرم الدكتور أحمد عاصم الملا لإنجازاته الطبية فى الحقن المجهرى

تكرم الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية بمدينة ليبشونة بالبرتغال بداية الأسبوع المقبل ، أثناء إنعقاد المؤتمر السنوى للجمعية بحضور المتخصصين فى مجال الحقن المجهرى والمناظير النسائية من مختلف أنحاء العالم .

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن تاخر الانجاب ليس مجرد مرض ولكن هو مجموعة من التأثيرات العضوية و النفسية والتى قد تؤدى لضغط نفسى هائل قد يؤدى لإستمرار المشكلة لأعوام طويلة لذا نرى ان نعمل على حل مشاكل تأخر الانجاب من جذورها و لكن ايضآ مع حل كل ما يتعلق بها او ينتج عنها من مشاكل سواء نفسية او عضوية .

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن عملية الحقن المجهري هي إحدى تقنيات المساعدة على الإنجاب الحديثة، وهي من أنجح طرق علاج العقم عند الرجال الذين يعانون من مشاكل في الحيوانات المنوية والتي تشتمل على مشاكل في عددها أو في جودتها أو في حركتها، وتستخدم عملية الحقن المجهري في ما يقارب نصف عمليات التلقيح الصناعية، وفي هذه العملية يستخدم حيوان منوي واحد فقط، إذ يُحقن في البويضة مباشرةً، ثم تنتقل البويضة المخصبة إلى رحم الأم، وتستغرق عملية الحقن المجهري فترة تتراوح من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع حتى تكتمل بالكامل، كما تختلف نسبة نجاح هذه العملية على عمر السيدة .

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا ان الحقن المجهري هو نوع من أنواع التلقيح الصناعي، ويتم عن طريق سحب عدد من البويضات من الزوجة وتلقيح كل منها مباشرة بحيوان منوي واحد يتم أخده من السائل المنوي الخاص بالزوج والذي يتم أخذ عينة منه لهذا الغرض أيضاً..

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